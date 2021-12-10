Депутат Плескун наполягає на розірванні угоди з компанією «Арт Проже», яка ніяк не завершить ремонти у дитсадках

Бюджетна депутатська комісія ще раз перевірить хід термомодернізації у зачинених дитсадках напередодні сесії міськради, яка відбудеться 16 грудня. Про це заявив на засіданні бюджетної депутатської комісії її голова Олександр Плескун. Він звернув увагу, що останні терміни завершення ремонтів якраз минають перед сесією. Цього разу перевірять хід робіт у дитсадку №64 на Молодіжному та дитсадок №70 на Київській. Олександр Плескун звернув увагу на пости колег-депутатів у фейсбуку (депутати Гориславець та Лазоренко писали про дитсадки №70 та №62).
Він додав, що на об’єктах працюють по 2-3 робітника. Голова бюджетної комісії також вимагає від Вадима Качана, директора КП КМЕК (яка є замовником робіт) довідку про вартість цих робіт.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.