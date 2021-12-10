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Депутат Плескун наполягає на розірванні угоди з компанією «Арт Проже», яка ніяк не завершить ремонти у дитсадках

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 73

 

Треба «знайти нормального підрядника» заявив він на засіданні депутатською комісії

Бюджетна  депутатська комісія ще раз перевірить хід термомодернізації у зачинених дитсадках напередодні сесії міськради, яка відбудеться 16 грудня. Про це заявив на засіданні бюджетної депутатської комісії її голова Олександр Плескун. Він звернув увагу, що останні терміни завершення ремонтів якраз минають перед сесією. Цього разу перевірять хід робіт у дитсадку №64 на Молодіжному та дитсадок №70 на Київській. Олександр Плескун звернув увагу на пости колег-депутатів у фейсбуку (депутати Гориславець та Лазоренко писали про дитсадки №70 та №62).

Такий вигляд у процесі термомодернізацції має дитсадок №62
Такий вигляд у процесі термомодернізацції має дитсадок №62, фото депутата Лазоренка

 

- Треба далі обговорювати цю тему і пропонувати меру якимось чином закінчити ці «мучения» з даною компанією і знайти нормального підрядника, який виконає роботи, - заявив Плескун.

Він додав, що на об’єктах працюють по 2-3 робітника. Голова бюджетної комісії також вимагає від Вадима Качана, директора КП КМЕК (яка є замовником робіт) довідку про вартість цих робіт.

Обіцянка-цяцянка: зачинені дитсадки №25 та №18 у Кременчуці так і не відкрили з понеділка
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: дитсадки КМЕК Арт-Проже термомодернізація
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