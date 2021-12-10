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Кременчук, Спорт, Кременчуг, Афіша

Кременчуцький боксер Віктор Вихрист у Німеччині готується до новорічного бою

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 289

 

Вдруге наш боксер проведе поєдинок в США

Боксер з Кременчука Віктор Вихрист у Гамбурзі продовжує підготовку до бою з Яго Кіладзе. У перший день нового року у Голлівуді (штат Каліфорнія, США) непереможний український проспект-супертяж Віктор Вихрист проведе свій черговий бій серед професіоналів. Суперником 29-річного українця буде українсько-грузинський джорнімен Яго Кіладзе.

Нині «Фауст» проходить підготовку до наступного бою в Гамбурзі (Німеччина) під керівництвом тренера EC Boxpromotion Бюлента Басера.

Бій проти Кіладзе стане 9 для Вихриста на профі-ринзі. Усі попередні він виграв, шість разів - нокаутом. Це буде його другий поспіль поєдинок у США. 35-річний Кіладзе у своїй кар'єрі виграв 27 боїв (19 достроково), зазнав 5 поразок (всі дострокові) і один бій завершив унічию. Він зустрічався з такими відомими боксерами, як Адам Ковнацкі, Майкл Гантер, Джо Джойс та інші.

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Вихрист Віктор Фауст
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