Кременчуцький боксер Віктор Вихрист у Німеччині готується до новорічного бою

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 289

Боксер з Кременчука Віктор Вихрист у Гамбурзі продовжує підготовку до бою з Яго Кіладзе. У перший день нового року у Голлівуді (штат Каліфорнія, США) непереможний український проспект-супертяж Віктор Вихрист проведе свій черговий бій серед професіоналів. Суперником 29-річного українця буде українсько-грузинський джорнімен Яго Кіладзе.

Нині «Фауст» проходить підготовку до наступного бою в Гамбурзі (Німеччина) під керівництвом тренера EC Boxpromotion Бюлента Басера.

Бій проти Кіладзе стане 9 для Вихриста на профі-ринзі. Усі попередні він виграв, шість разів - нокаутом. Це буде його другий поспіль поєдинок у США. 35-річний Кіладзе у своїй кар'єрі виграв 27 боїв (19 достроково), зазнав 5 поразок (всі дострокові) і один бій завершив унічию. Він зустрічався з такими відомими боксерами, як Адам Ковнацкі, Майкл Гантер, Джо Джойс та інші.