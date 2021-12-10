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Скоро у Кременчуці може з'явитися крематорій

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 2 064 Коментарів: 4

 

Створили законопроєкт

Кабмін пропонує Верховній Раді дозволити органам місцевого самоврядування вирішувати питання щодо будівництва крематоріїв на умовах державно-приватного партнерства та концесії. Про це йдеться у законопроєкті «Про внесення змін до закону України «Про похорон та похоронну справу», який був схвалений Кабміном на засіданні 9 грудня.

У скільки кременчужанам обійдеться поховати родича шляхом кремації

Ця норма включена до ст. 8 закону про повноваження органів місцевого самоврядування.

У пояснювальній записці до законопроєкту Кабмін зазначає, що в Україні склався дефіцит вільних місць на цвинтарях у зв'язку з відсутністю вільної землі у великих містах, а нові цвинтарі закладаються у відділених місцях із необлаштованими під'їздами.

При цьому під поховання урни після кремації необхідно лише 0,64 кв. м.площі, тоді як для могили – 3,3 кв. м.

Нині в Україні працюють лише три крематорії, а Кабмін вважає, що Україна потребує 25 нових крематоріїв − 19 в обласних центрах та ще 6 — містах з населенням понад 200 тис. осіб (Маріуполь, Кременчук, Біла Церква, Кам'янське тощо).

Однак у місцевої влади недостатньо грошей для будівництва нових крематоріїв та механізм державно-приватного партнерства допоможе залучити кошти приватних інвесторів у таке будівництво.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: смерть поховання крематорий
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Коментарі: 4

559
ankrem:
Сьогодні, 07:55

О "хорошие новости" подьехали.


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zzzzzz:
Сьогодні, 08:14

наконец то. и кладбище в виде лужайки, а не забор из гранита разных форм и размеров


21 2
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Meo:
Сьогодні, 08:58

ув рамках програми "Велике крематорівництво" поряд з ось-ось анонсованим "Великим в'язництвом"....


6 5
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ww:
Сьогодні, 09:40

Однак у місцевої влади недостатньо грошей для будівництва нових крематоріїв...

 

 

1.2 млн грн нехай візьмуть з коштів, які збираються відпиляти на створення того нового сайту кременчуцького, який нікому не потрібен. 


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