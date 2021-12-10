Скоро у Кременчуці може з'явитися крематорій

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 2 064 Коментарів: 4

Кабмін пропонує Верховній Раді дозволити органам місцевого самоврядування вирішувати питання щодо будівництва крематоріїв на умовах державно-приватного партнерства та концесії. Про це йдеться у законопроєкті «Про внесення змін до закону України «Про похорон та похоронну справу», який був схвалений Кабміном на засіданні 9 грудня.

Ця норма включена до ст. 8 закону про повноваження органів місцевого самоврядування.

У пояснювальній записці до законопроєкту Кабмін зазначає, що в Україні склався дефіцит вільних місць на цвинтарях у зв'язку з відсутністю вільної землі у великих містах, а нові цвинтарі закладаються у відділених місцях із необлаштованими під'їздами.

При цьому під поховання урни після кремації необхідно лише 0,64 кв. м.площі, тоді як для могили – 3,3 кв. м.

Нині в Україні працюють лише три крематорії, а Кабмін вважає, що Україна потребує 25 нових крематоріїв − 19 в обласних центрах та ще 6 — містах з населенням понад 200 тис. осіб (Маріуполь, Кременчук, Біла Церква, Кам'янське тощо).

Однак у місцевої влади недостатньо грошей для будівництва нових крематоріїв та механізм державно-приватного партнерства допоможе залучити кошти приватних інвесторів у таке будівництво.