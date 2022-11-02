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Кременчук, Благодійність

Встановили гастростому: кременчужанка Карина Шарлай потребує допомоги

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 377

 

Діагноз - структурна фокальна епілепсія

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для лікування та спеціалізованого харчування Карини.

Відбулася сильна деформація кісток: кременчужанка Карина Шарлай потребує допомоги

— Моя донечка, зовсім недавно перенесла операцію… Їй була втановленна гастростома, через яку все своє життя донечка буде харчуватися через трубку, яка стоїть в неї в животі... І відтепер вона потребує щоденного дороговартісного спецхарчування, яке я неспоможна оплатити самотужки, особливо зараз в період воєнного стану в країні.

Підтримайте, будь ласка, нас по можливості, фінансово на дороговартісне спецхарчування та медикаменти для моєї донечки.. Можливо саме Ви наш Янгол Охоронць і від вашої підтримки залежить подальше життя маленької дівчинки, яка все своє життя бореться за кожний ковток повітря, — написала Анна Шарлай.

Діагноз — структурна фокальна епілепсія (напади не куповані), гідроцефалія (шунтозалежна), спастичний тетрапарез, парез гортані, часткова атрофія зорового нерва, сколіоз 4-го ступеня, підвивих тазостегнового суглоба. Затримка психомоторного розвитку.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога
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