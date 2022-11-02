Встановили гастростому: кременчужанка Карина Шарлай потребує допомоги

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для лікування та спеціалізованого харчування Карини.

— Моя донечка, зовсім недавно перенесла операцію… Їй була втановленна гастростома, через яку все своє життя донечка буде харчуватися через трубку, яка стоїть в неї в животі... І відтепер вона потребує щоденного дороговартісного спецхарчування, яке я неспоможна оплатити самотужки, особливо зараз в період воєнного стану в країні.

Підтримайте, будь ласка, нас по можливості, фінансово на дороговартісне спецхарчування та медикаменти для моєї донечки.. Можливо саме Ви наш Янгол Охоронць і від вашої підтримки залежить подальше життя маленької дівчинки, яка все своє життя бореться за кожний ковток повітря, — написала Анна Шарлай.