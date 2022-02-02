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Кременчук, Благодійність

Відбулася сильна деформація кісток: кременчужанка Карина Шарлай потребує допомоги

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 422

 

Маленька кременчужанка має діагноз ДЦП

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для лікування Карини. Дівчинці щомісяця потрібно купувати ліки із-закордону, спеціальне харчування, засоби гігієни та проходити лікування, а це все потребує фінансових затрат.  

За словами мами, стан Карини погіршується. У неї сформувався сколіоз, який сильно прогресує. 

- Відбулася сильна деформація кісток грудної клітини. Через прогресуючий сколіоз, функція легень знижена в кілька разів, внутрішні органи змістилися і внаслідок цього почалися серйозні проблеми з диханням і особливо це відзначається вночі, - розповіла мама дівчинки Анна. 

 

Найближчим часом вони лягають у лікарню, де необхідно пройти обстеження й відкорегувати медикаментозне лікування.

Реквізити для допомоги: 

ПриватБанк 4731 2191 1722 3549
Моно Банк 4441 1144 1235 3078 Анна Шарлай (мама)

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога благодійність
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