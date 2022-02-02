Відбулася сильна деформація кісток: кременчужанка Карина Шарлай потребує допомоги

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для лікування Карини. Дівчинці щомісяця потрібно купувати ліки із-закордону, спеціальне харчування, засоби гігієни та проходити лікування, а це все потребує фінансових затрат.
За словами мами, стан Карини погіршується. У неї сформувався сколіоз, який сильно прогресує.
Найближчим часом вони лягають у лікарню, де необхідно пройти обстеження й відкорегувати медикаментозне лікування.
Реквізити для допомоги:
ПриватБанк 4731 2191 1722 3549
Моно Банк 4441 1144 1235 3078 Анна Шарлай (мама)
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