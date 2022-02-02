Відбулася сильна деформація кісток: кременчужанка Карина Шарлай потребує допомоги

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 422

Кременчужанка Карина Шарлай, яка має діагноз ДЦП, потребує допомоги. Мама дівчинки Анна розповіла, що необхідні кошти для лікування Карини. Дівчинці щомісяця потрібно купувати ліки із-закордону, спеціальне харчування, засоби гігієни та проходити лікування, а це все потребує фінансових затрат.

За словами мами, стан Карини погіршується. У неї сформувався сколіоз, який сильно прогресує.

- Відбулася сильна деформація кісток грудної клітини. Через прогресуючий сколіоз, функція легень знижена в кілька разів, внутрішні органи змістилися і внаслідок цього почалися серйозні проблеми з диханням і особливо це відзначається вночі, - розповіла мама дівчинки Анна.

Найближчим часом вони лягають у лікарню, де необхідно пройти обстеження й відкорегувати медикаментозне лікування.