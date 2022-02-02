Гендерна рівність в усьому – в Україні пропонують встановити почесне звання «Батько-герой»

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 125 Коментарів: 2

В Україні пропонують встановити почесне звання «Батько-герой». Про це сьогодні повідомило Інформаційне управління Верховної Ради України. Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді прийняти за основу законопроект щодо присвоєння почесного звання «Батько-герой». Ним пропонується внести зміни до Законів України «Про державні нагороди України», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» та «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», якими запровадити почесне звання «Батько-герой» та встановити рівні соціальні гарантії для жінок і чоловіків, які мають звання «Мати-героїня» та «Батько-герой».

Ініціатором законопроєкту №6162, який підтримали 61 народний депутат, стала депутатка з парламентської фракції партії «Слуга народу» Марина Бардіна. За думкою авторського колективу, прийняття законопроєкту «сприятиме утвердженню гендерної рівності та подоланню гендерних стереотипів у сфері сімейних відносин та виховання дітей, сприятиме популяризації відповідального батьківства в Україні».

У пояснювальній записці йдеться про те, що «у національному законодавстві все ще існують положення, які непропорційно урегульовують правовий статус жінок та чоловіків у сфері материнства і батьківства». Зокрема, почесне звання «Мати-героїня» є, а відповідного звання для батька немає. «Такий підхід суперечить принципам гендерної рівності», - зазначають розробники документа.

Пропонується ввести почесне звання «Батько-герой» за аналогією зі званням «Мати-героїня» тим чоловікам, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі усиновлених у встановленому законом порядку.