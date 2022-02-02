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Кременчук, Спорт, Топ-новость

Футболісти «Кременя» з розгрому стартували в Кубку Пожечевського

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 238

 

Кременчуцька команда зіграла у Горішніх Плавнях та у себе вдома на стадіоні Кремінь-Арена

Кременчуцькі команди «Кремінь» та «Кремінь-2» стартували у Кубку Пожечевського. Підопічні Романа Локтіонова на виїзді програли «Гірник-Спорту», а наступного дня вдома розписали мирову зі «Стандартом».

1-го лютого «Гірник-Спорт» здолав «Кремінь-2» із рахунком - 5:1 (перший тайм - 3:0). Голи у склади «гірників» забили Паламар, Сьомка, Росляков, Понєдєльнік та гравець що перебуває на перегляді. Відзначимо, що до перерви Яворський влучив у поперечину, а у другому таймі непогані можливості відзначитися були у Федорова та Громенка. У «Кремінь-2» відзначився місцевий вихованець Дмитро Кашуба, який перебуває на перегляді в основній команді. Він забив гол престижу на 63 хвилині.

Наступного дня, 2 лютого, «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» прийняв «Стандарт». Спочатку наші хлопці відкрили рахунок, проте через деякий час суперник зрівняв - 1:1.

«Кремінь» - «Стандарт» (Нові Санжари) - 1:1
Голи: Кучеренко 65 - ? 85
Попередження: Кучеренко 90 - ? 10, ? 70
«Кремінь» (1 тайм): Єрмолов, ГНП, Ульянов, Сидоренко, Товкач, ГНП, Сейтхалілов, ГНП, ГНП, Галата, ГНП
«Кремінь» (2 тайм): ГНП, Пилипенко, ГНП, ГНП, ГНП, Молько, ГНП, Алізаде, ГНП, ГНП, Кучеренко

5 лютого «Кремінь» зіграє із «Зіркою», 6 лютого «Кремінь-2» вдома прийме «Стандарт» (Кубок Пожечевського), а 7 лютого «Кремінь» зіграє з «Гірник-Спортом» (Кубок Пожечевського), 9 лютого дербі «Кремінь» проти «Кремінь-2» (Кубок Пожечевського).

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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