Частина Кременчука залишиться без світла 3-го лютого
Сьогодні, 17:27
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Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться у місті 3-го лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Житлобудівна,
- вул. Вагонна,
- вул. Кохнівська,
- пров. Житлобудівний,
- пров. Деповський,
- пров. Межовий,
- пр. Житлобудівний,
- пр. 1-й пр. Кохнівський,
- 2-й пр. Кохнівський,
- 3-й пр. Кохнівський,
- 1-й туп. Парковий,
- 2-й туп. Парковий,
- вул. Кавалерійська,
- вул. Остапа Вишні,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Сергія Єфремова,
- вул. Василя Стуса,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Тіниста,
- вул. Олександрійська,
- пров. Транспортний,
- пров. Шкільний,
- вул. Кооперативна,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Проектна,
- пров. Градизький,
- пров. Зв'язковий,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пр. Червневий,
- вул. Перемоги, 1, 3, 3а, 3-б, 5, 7,
- вул. Генерала Жадова, 1а, 10,
- вул. Першотравнева, 3, 15/1,
- вул. Павлівська, 14,
- пров. Поштовий, 2, 4, 6,
- пров. Першотравневий, 4
- вул. Перемоги, 12-50,
- вул. Гоголя, 7-21,
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
- вул. Софіївська, 2/50, 4
- вул. Приходька, 99-109,
- вул. Олександрійська, 2,
- вул. Верхньодніпровська,
- пров. Приходька,
- просп. Полтавський,
- вул. Олени Пчілки,
- вул. Козацька,
- вул. Якова Петруся,
- пров. Гурамішвілі,
- пров. Яснополянський
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