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Частина Кременчука залишиться без світла 3-го лютого

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 873 Коментарів: 1

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться у місті 3-го лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Житлобудівна,
  • вул. Вагонна,
  • вул. Кохнівська,
  • пров. Житлобудівний,
  • пров. Деповський,
  • пров. Межовий,
  • пр. Житлобудівний,
  • пр. 1-й пр. Кохнівський,
  • 2-й пр. Кохнівський,
  • 3-й пр. Кохнівський,
  • 1-й туп. Парковий,
  • 2-й туп. Парковий,
  • вул. Кавалерійська,
  • вул. Остапа Вишні,
  • вул. Академіка Герасимовича,
  • вул. Сергія Єфремова,
  • вул. Василя Стуса,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Тіниста,
  • вул. Олександрійська,
  • пров. Транспортний,
  • пров. Шкільний,
  • вул. Кооперативна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Проектна,
  • пров. Градизький,
  • пров. Зв'язковий,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пр. Червневий,
  • вул. Перемоги, 1, 3, 3а, 3-б, 5, 7,
  • вул. Генерала Жадова, 1а, 10,
  • вул. Першотравнева, 3, 15/1,
  • вул. Павлівська, 14,
  • пров. Поштовий, 2, 4, 6,
  • пров. Першотравневий, 4
  • вул. Перемоги, 12-50,
  • вул. Гоголя, 7-21,
  • вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15,
  • вул. Софіївська, 2/50, 4
  • вул. Приходька, 99-109,
  • вул. Олександрійська, 2,
  • вул. Верхньодніпровська,
  • пров. Приходька,
  • просп. Полтавський,
  • вул. Олени Пчілки,
  • вул. Козацька,
  • вул. Якова Петруся,
  • пров. Гурамішвілі,
  • пров. Яснополянський
1
Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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Коментарі: 1

56
SaneK:
Сьогодні, 19:28

Зачем постоянно придумывать новое название для этих новостей? Иногда отключат и целый квест найти на телеграфе - планово это или надо звонить в облэнерго. Или вообще не пишите или сделайте это более удобно для читателей.


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