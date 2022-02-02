Частина Кременчука залишиться без світла 3-го лютого

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 873 Коментарів: 1

«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії, які відбудуться у місті 3-го лютого. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах.

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