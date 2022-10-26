Всеукраїнська коронавірусна статистика за минулий тиждень

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За даними Міністерства охорони здоров'я України, з 17 до 23 жовтня в Україні зафіксовано 16 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 1 808 у дітей та 303 у медичних працівників.

За цей час вакциновано 126 982 особи:

1 доза – 8,6%;

2 доза – 7,8%;

1 бустерна доза – 70,2%;

2 бустерна доза – 13,4%.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 4 341;

одужало - 30 615;

померло - 189.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 5 296 254;

одужало - 5 126 052;

померло - 110 008;

проведено 32 603 805 ПЛР і експрес тестувань.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 157 762 особи, з яких:

2 дози - 15 347 573 ;

1 бустерна доза - 2 605 902;

2 бустерна доза - 92 182.

- Важливо, що майже 810 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн - першу бустерну дозу, - заявили в МОЗ.

Нагадуємо, що у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Раніше ми писали, що з 10 по 16 жовтня в Україні зафіксовано 22 914 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.