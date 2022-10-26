Всеукраїнська коронавірусна статистика за минулий тиждень

За даними Міністерства охорони здоров'я України, з 17 до 23 жовтня в Україні зафіксовано 16 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед яких 1 808 у дітей та 303 у медичних працівників.
За цей час вакциновано 126 982 особи:
Також за минулий тиждень:
За весь час пандемії в Україні:
Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 16 157 762 особи, з яких:
Нагадуємо, що у Кременчуці продовжують проводити щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Раніше ми писали, що з 10 по 16 жовтня в Україні зафіксовано 22 914 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер