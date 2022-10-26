22 державних зрадника проведуть 15 років за ґратами

Судові вироки стосовно 22 бойовиків терористичної організації «ДНР» вступили в законну силу. Слідчі УСБУ в Полтавській області в рамках досудового розслідування зібрали достатню доказову базу і довели вину цих бойовиків:
Трьох бойовиків також визнали винними у порушенні законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Усіх злочинців засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна.
СБУ постійно збирає докази протиправної діяльності окупантів і зрадників для притягнення їх до кримінальної відповільності.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер