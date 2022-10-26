Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Надзвичайні новини

22 державних зрадника проведуть 15 років за ґратами

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 212

 

Набули законної сили вироки щодо державних зрадників, чиї злочини документувало полтавське СБУ

Судові вироки стосовно 22 бойовиків терористичної організації «ДНР» вступили в законну силу. Слідчі УСБУ в Полтавській області в рамках досудового розслідування зібрали достатню доказову базу і довели вину цих бойовиків:

  • у вчиненні державної зради, тобто діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України шляхом переходу на бік ворога в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України);
  • в участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України).

Трьох бойовиків також визнали винними у порушенні законів і звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Усіх злочинців засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна.

СБУ постійно збирає докази протиправної діяльності окупантів і зрадників для притягнення їх до кримінальної відповільності.

2
Автор: Альона Душенко
Теги: СБУ державна зрада
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх