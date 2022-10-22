Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок

21 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.
Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту.
Нагадаємо, що 7 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону «Про військовий обов'язок і військову службу» (реєстр. №6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.
Він передбачає, що українки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням.
Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну із медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер