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Кременчук, Україна, Світ

Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 315

 

Українки можуть стати на військовий облік за власним бажанням, за винятком деяких категорій

21 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту на сайті парламенту.

Жодних обмежень щодо перетину кордону для жінок не буде, а військовий облік стане добровільним

Нагадаємо, що 7 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону «Про військовий обов'язок і військову службу» (реєстр. №6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Він передбачає, що українки, які мають спеціальність чи професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, можуть бути взяті на військовий облік за власним бажанням.

Міноборони України пропонує скоротити перелік професій для військового обліку жінок

Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, суміжну із медичною діяльністю, повинні обов'язково стати на облік військовозобов'язаних.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: мобілізація військовий облік жінки законопроєкт
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