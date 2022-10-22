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Надзвичайні новини

У Полтаві за годину піймали чоловіка, який пограбував жінку у кафе

Сьогодні, 12:04 Переглядів: 137

 

Тепер йому «світить» 10 років

20 жовтня, близько 16.00, у Полтаві чоловік пограбував 57-річну місцеву мешканку. Про це повідомила пресслужба поліції. 

— До поліції зателефонував власник одного із кафе на території Шевченківського району міста та повідомив про пограбування його відвідувачки у приміщенні закладу. Оскільки я разом зі своїм колегою, капітаном поліції Олександром Полтавцем, перебували неподалік місця події, то прибули на виклик. Потерпіла повідомила, що перебувала у кафе разом зі своєю знайомою. До неї підійшов невідомий чоловік, вихопив із її рук сумку і мобільний та швидко вибіг із приміщення. Переглянувши камери відеоспостереження ми з колегою упізнали фігуранта та менш ніж за годину встановили його місце знаходження. Він був затриманий на вулиці Кагамлика з речами заявниці, — розповів Антон Григоренко, начальник дільничних офіцерів поліції Полтавського райуправління.

Правопорушником виявився 32-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом. Дільничні передали чоловіка слідчо-оперативній групі та наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4  ст.186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу — тримання під вартою. Досудове розслідування триває. 

У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтава грабіж
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