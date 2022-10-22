У Полтаві за годину піймали чоловіка, який пограбував жінку у кафе

20 жовтня, близько 16.00, у Полтаві чоловік пограбував 57-річну місцеву мешканку. Про це повідомила пресслужба поліції.
Правопорушником виявився 32-річний місцевий мешканець, який раніше вже мав проблеми із законом. Дільничні передали чоловіка слідчо-оперативній групі та наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
У разі визнання вини судом, чоловікові загрожує до 10 років позбавлення волі.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер