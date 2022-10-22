У Кременчуці можливі аврійні відключення електроенергії

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Зранку 22 жовтня ворог завдав ракетних ударів по важливих енергетичних об'єктах у Кропивницькому, а також два ракетних удари по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. У Хмельницькому після вибухів зникла електрика, влада попереджає про вимкнення води. Також є влучання в Рівненській області. У Волинській області є прильоти, частина Луцька без світла. У Чернівецькій області літак збив ракету, руйнувань і постраждалих немає. У Київській області сили ППО збили кілька ракет, які летіли на Київ. У Львівській області також спрацювала система ППО.



Об 11.10 Служба контролю за оперативною ситуацією у місті повідомила, що з 10.50 через дефіцит потужностей в енергосистемі «Полтаваобленерго» ввело у роботу графік аварійних відключень електропостачання.