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Кременчук, Воїни світла

Кременчуччина попрощалася з учителем-воїном Павлом Кириленком

Сьогодні, 21:30 Переглядів: 347

 

Вічна пам'ять Герою

10 жовтня у Горішніх Плавнях провели в останню путь солдата Збройних сил України Павла Сергійовича Кириленка.

На День вчителя загинув учитель з Горішніх Плавнів Павло Кириленко, який боронив Україну на фронті

Павло народився 28 червня 1991 року в Горішніх Плавнях. Навчався у НВК імені Л.І.Бугаєвської, який успішно закінчив у 2008 році. У 2008-2013рр. навчання в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка за спеціальністю історія, учитель історії. Практику проходив у стінах рідної школи.

У 2014 році успішно закінчив магістратуру в університеті за спеціальністю «Управління навчальним закладом». З 1 вересня 2014 року Павло Сергійович працював у Полтавській гімназії №35 учителем історії. 12 березня 2022 року Павло пішов добровольцем на російсько-українську війну.

Життєве кредо свого вибору він виклав на власній сторінці у фейсбуці, написавши: «Краще обладунки воїна, аніж ошийник раба».

2 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання щодо визволення населеного пункту Шийківка Харківської області Павло Кириленко, солдат Збройних сил України, героїчно загинув. Так сталося, що на День учителя загинув Учитель, захищаючи Батьківщину.

Солдата Збройних сил України Павла Сергійовича Кириленка поховали з почестями на кладовищі Горішніх Плавнів на Алеї слави.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воїни світла
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