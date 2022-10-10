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Кременчук, Культура

У Кременчуці з'явився мурал з руками, які зшивають український прапор

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 296

 

Патріотичний стінопис створила художниця Діана Рубан

У Придніпровському парку, біля вертольота Мі-2, на одноповерховій будівлі з'явився стінопис, де зображені руки, які зшивають український прапор. Патріотичний мурал написала кременчуцька художниця Діана Рубан.

Діана Рубан розповіла «Кременчуцькому Телеграфу», що вона створювала стінопис вперше, раніше такого досвіду у неї не було.

- Давно хотіла намалювати мурал для міста і вирішила, що це буде щось патріотичне, — каже дівчина.

Вона працювала над ним близько тижня, а закінчила роботу у неділю, 9 жовтня.

Діана Рубан за роботою
Діана Рубан за роботою

Дуже символічно закінчувати мурал при роботі працюючого ППО нашого міста.

Про що мурал, спитаєте ви?! Руки зшивають пошкоджений прапор! Руки — людина, прапор — Україна, голка з ниткою — єднання.

Сенс, вкладений в нього, у кожного українця може бути свій, одним словом «Єдність»: єдність частин нашої прекрасної країни, які наші воїни виборюють кожного дня, єдність нашого славного народу, єдність кожного українця з історією та культурою України, єдність та підтримка всього світу в такий тяжкий період нашого життя…

Заради чого єдність? Заради свободи, заради майбутнього, заради пам'яті та подяки! Попри всі негаразди та зазіхання на Україну, ми будемо єдині! — написала мисткиня у фейсбуці.

Це вже не перша патріотична робота Діани Рубан. Наприклад, завдяки арт-платформі UART GALLERY її картини «Україна» та «Свобода» презентувалися на виставках у Х'юстоні та Остіні у США навесні та влітку цього року.

Роботу «Свобода» художниця продала, а кошти від продажу картини направила на потреби ЗСУ.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: мурал стінопис художниця картини
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