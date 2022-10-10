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Кременчужанин Олег Середа фінішував на Будапештському марафоні

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 134

«Кременчуцький ТелеграфЪ» розпитав спортсмена про забіг та життя за кордоном

У столиці Угорщині Будапешті відбулася довгоочікувана подія для бігунів — Будапештський марафон. Офіційна назва - SPAR Budapest Marathon. У марафонському забігу на 42,195 км та забігах-супутниках беруть участь близько 30 000 атлетів. Цікаво, що у 2019 році лише 4 532 учасники завершили марафонську дистанцію. Фінішувати вдалося і кремен чужанину Олегу Середі, який виїхав до Угорщини ще до початку повномасштабної російсько-української війни.

- Нарешті я офіційний марафонець! Budapest Marathon! Всупереч всім злим язикам я пробіг офіційно марафон - 42км195м! Дякую всім хто за мене вболівав та вірив у мене! Особлива подяка головному тренеру Сергій Тищенко (Кременчук). Та тим моїм найріднішим хто допомагав в підготовці до марафону: Діана Козак (Закарпаття), Олександр Куковинець (Полтава), Ірина Ілюк (Кривий Ріг). Дякую вам всім, бо без вас не було б мене! Слава Україні! – написав спортсмен на своїй сторінці в соцмережах спортсмен.

 

До речі, вперше марафон у Будапешті пробігли у 1961, у XX столітті він був відомий як Міжнародний марафон Чепелі (Csepeli Nemzetközi Maraton).

«Кременчуцький Телеграф» розпитав марафонця Олега Середу як проходила підготовка до забігу на 40 км, а також чи змінилося за пів року ставлення угорців до українських біженців.

- Олеже, як готувався до марафону?

- Готувався в Угорщині в горах гірського масиву Матра. У місті Дендьеж!Я тут вже живу понад рік. То постійно великі перепади то в гору, то вниз. З моїм товаришем Олександром Куковинцем з Полтави постійно проводили забіги в гори та по селах Угорщини.

- Чи мріяв, що колись візьмеш участь у таких змаганнях?

- Коли починаєш постійно займатися бігом з часом у кожного бігуна в голові виникає бажання пробігти повну марафонську дистанцію. Бо це престижно мати за спиною участь у Марафоні та подолати всю дистанцію 42км195м. До цього мене завжди підбивали пробігти Марафон наші кременчуцькі бігуни. Але то грошей не було як таких, щоб зареєструватися.

  

- Які враження від Марафону?

- Дуже позитивні враження, бо Будапештський Марафон це два дні біговий фестиваль. У неділю на старті Марафону було 3400 бігунів зі всього світу. Дуже приємно не тільки пробігти, а й поспілкуватися з однодумцями – марафонцями

- Як люди реагували, що ти з України?

- Всі нормально адекватно реагують, багато спілкувався про політику всі підтримують Україну, та не піддержують путіна. Біг з хлопцем з Казахстану, встиг поспілкуватися з Марафонцями зі Франції, Швеції, Польщі й також Угорщини. Дуже багато бігунів з різних куточків світу.

- Чи не впала ще підтримка європейців наших біженців?

- Оскільки я тут працюю вже рік, то часто буваю в Будапешті, він від мене в 77 км. Дуже багато біженців в столиці Угорщини. Допомагають мадяри житлом та деякою фінансовою допомогою. Останнім часом фірми почали брати українців на роботу з дітьми, надають безкоштовно житло та роботу.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: біг марафон
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