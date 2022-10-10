На Кременчуччині більшість територіальних громад не виконують планові завдання по доходам

У Кременчуцькій РВА підсумували виконання місцевих бюджетів в територіальних громадах району за 9 місяців поточного року.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
З 12 територіальних громад району бюджетні показники по надходженню виконали лише чотири.
За його словами, невиконання планових показників по надходженню до бюджетів громад не є критичним. Так, по Кременчуцькій міській територіальній громаді виконання плану складає 93,9%, по Градизькій – 99,7%, по Семенівській – 92%, а найгірший результат у Козельщинській ОТГ – 81,6% виконання.
Водночас найкращі результати щодо виконання місцевих бюджетів по надходженню по підсумкам 9 місяців відмічені у Пришибській тергромаді (138%), Новогалещинській (137,3%), Горішньоплавнівській (113,6%), що пояснюється стабільною роботою гірничо-збагачувальних комбінатів.
Глобинська територіальна громада виконала планові завдання по доходах на 100,8%.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер