На Кременчуччині більшість територіальних громад не виконують планові завдання по доходам

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З 12-ти територіальних громад району бюджетні показники по надходженням виконали лише чотири

У Кременчуцькій РВА підсумували виконання місцевих бюджетів в територіальних громадах району за 9 місяців поточного року.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

З 12 територіальних громад району бюджетні показники по надходженню виконали лише чотири.

- Лише 4 територіальні громади району з 12 виконали планові завдання по надходженню до власного бюджету. На це впливає війна – частина суб’єктів господарчої діяльності припинили свою господарчо-фінансову діяльність, — зазначив Олег Лєднік.

За його словами, невиконання планових показників по надходженню до бюджетів громад не є критичним. Так, по Кременчуцькій міській територіальній громаді виконання плану складає 93,9%, по Градизькій – 99,7%, по Семенівській – 92%, а найгірший результат у Козельщинській ОТГ – 81,6% виконання.

Водночас найкращі результати щодо виконання місцевих бюджетів по надходженню по підсумкам 9 місяців відмічені у Пришибській тергромаді (138%), Новогалещинській (137,3%), Горішньоплавнівській (113,6%), що пояснюється стабільною роботою гірничо-збагачувальних комбінатів.

Глобинська територіальна громада виконала планові завдання по доходах на 100,8%.