Обстріли не похитнуть мужність українські народу - нас не можна зламати або залякати

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 298

Про головну помилку ворога висловилися міністр оборони України та його заступниця

Обстріли не похитнуть ані нашу мужність, ані рішучість наших союзників. А майбутнє росії – це майбутнє терористичної держави-ізгоя, що всесвітньо зневажається.

Про це наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє в Телеграм Міністерство оборони України.

- Нашу мужність ніколи не знищать ракети терористів, навіть коли вони потраплять у серце нашої столиці. Вони також не похитнуть рішучість наших союзників. Єдине, що вони безповоротно руйнують, це майбутнє росії – майбутнє зневаженої у всьому світі терористичної держави-ізгоя», – заявив глава оборонного відомства України.

Його доповнила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, яка зазначила, що головна помилка ворога – думати, що нас можна зламати або залякати.

- Ми згуртовані й сильні, як ніколи й нас не перемогти… Ворог не може виграти цю війну на полі бою, тому вирішив позбавити нас світла і тепла. Так, у нас можуть бути тимчасові складності, але тільки тимчасові – ми все відновимо і відбудуємо, – наголосила Ганна Маляр.

Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данилов звернувся до кремля після масованих ракетних ударів рф по Україні. Він заявив, що у українців цей терористичний акт викликає не страх, а лють.

Про це Данілов написав на своїй сторінці у Facebook.

- Кремль і російська банда! Своїми обстрілами ви викликаєте в нас тільки лють і презирство! Не страх, не бажання про щось домовлятися, – зазначив він.

Секретар РНБО зазначив, що такими діями росіяни пробуджують в українців бажання нищити російських терористів, де б вони не знаходилися - на вулицях і в бункерах, на морі і на суші.

- Ви можете лякати тільки слухняне російське стадо. Вам нас ніколи не зломити. А державу-терориста не врятують ніякі ракети, це тільки збільшує нашу жагу до Перемоги і помсти! – наголосив він.