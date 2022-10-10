Обстріли не похитнуть мужність українські народу - нас не можна зламати або залякати

Обстріли не похитнуть ані нашу мужність, ані рішучість наших союзників. А майбутнє росії – це майбутнє терористичної держави-ізгоя, що всесвітньо зневажається.
Про це наголосив Міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє в Телеграм Міністерство оборони України.
Його доповнила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, яка зазначила, що головна помилка ворога – думати, що нас можна зламати або залякати.
- Ми згуртовані й сильні, як ніколи й нас не перемогти…
Ворог не може виграти цю війну на полі бою, тому вирішив позбавити нас світла і тепла. Так, у нас можуть бути тимчасові складності, але тільки тимчасові – ми все відновимо і відбудуємо, – наголосила Ганна Маляр.
Секретар Ради безпеки та оборони України Олексій Данилов звернувся до кремля після масованих ракетних ударів рф по Україні. Він заявив, що у українців цей терористичний акт викликає не страх, а лють.
Про це Данілов написав на своїй сторінці у Facebook.
Секретар РНБО зазначив, що такими діями росіяни пробуджують в українців бажання нищити російських терористів, де б вони не знаходилися - на вулицях і в бункерах, на морі і на суші.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер