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Кременчук, Україна, Світ

Через масові ракетні обстріли ЄС продовжує і покращує механізм захисту українських біженців

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 484

 

Механізм захисту українських біженців продовжений до 2024 року з правом повернення в Україну та повторного виїзду в ЄС

Європейська комісія ухвалила рішення продовжити ще на один рік — до березня 2024 року — дію Директиви тимчасового захисту, яка надає українцям, які залишили країну через війну, допомогу та низку прав на роботу, житло, освіту, медичну допомогу тощо.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йохансон повідомила, що рішення прийняте на тлі сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу з боку військ росії.

- Сьогодні ми говоримо про підтримку ЄС, яку ми надаємо українським біженцям як у ЄС, і тим, хто хотів би повернутися додому. Тому сьогодні маю два оголошення. Я хочу оголосити, що Директива про тимчасовий захист продовжена до березня 2024 року. Те, що ми побачили сьогодні вранці, також дає змогу чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо вітати всіх, кому доведеться їхати до ЄС, — анонсувала єврокомісар.

Друге оголошення — ЄС прийме українців, які їдуть додому і планують у разі небезпеки повернутись. Так, у разі повернення біженців з ЄС в Україну на тривалий період, статус біженця втрачає чинність, і формально на них більше не поширюється Директива, тобто вони виключаються з реєстру про тимчасовий захист.

Відтепер не потрібно виходити з реєстру – можна залишити за собою документи про тимчасовий захист, які людина отримала. Потрібно буде лише повідомити національні або місцеві органи влади за місцем знаходження, що людина повертається в Україну (картку віддавати не треба).

Крім того, Європейська комісія анонсувала запуск проєкту «Пул талантів», який має надати українцям в ЄС кращий доступ до ринку праці.

- Нещодавнє опитування показало, що понад 370 тисяч людей були зареєстровані як ті, хто отримав роботу в 15 державах-членах. У серпні 250 тисяч людей були офіційно зареєстровані як ті, хто шукає роботу в 18 державах-членах. Вивчити мову та знайти роботу – це найкращий шлях інтегруватися до Європи. Ми сподіваємось, що пілотний проєкт «Пул талантів», який ми розпочинаємо сьогодні, прискорить процес отримання роботи в ЄС, — наголосив європейський комісар з питань роботи та соціальних прав Ніколас Шміт.
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Автор: Віктор Крук
Теги: Євросоюз біженці Україна прихисток
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