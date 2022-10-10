Через масові ракетні обстріли ЄС продовжує і покращує механізм захисту українських біженців

Механізм захисту українських біженців продовжений до 2024 року з правом повернення в Україну та повторного виїзду в ЄС
Європейська комісія ухвалила рішення продовжити ще на один рік — до березня 2024 року — дію Директиви тимчасового захисту, яка надає українцям, які залишили країну через війну, допомогу та низку прав на роботу, житло, освіту, медичну допомогу тощо.
Про це повідомляє Інтерфакс.
Комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йохансон повідомила, що рішення прийняте на тлі сьогоднішнього масованого ракетного обстрілу з боку військ росії.
Друге оголошення — ЄС прийме українців, які їдуть додому і планують у разі небезпеки повернутись. Так, у разі повернення біженців з ЄС в Україну на тривалий період, статус біженця втрачає чинність, і формально на них більше не поширюється Директива, тобто вони виключаються з реєстру про тимчасовий захист.
Відтепер не потрібно виходити з реєстру – можна залишити за собою документи про тимчасовий захист, які людина отримала. Потрібно буде лише повідомити національні або місцеві органи влади за місцем знаходження, що людина повертається в Україну (картку віддавати не треба).
Крім того, Європейська комісія анонсувала запуск проєкту «Пул талантів», який має надати українцям в ЄС кращий доступ до ринку праці.
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№ 40 від 6 жовтня 2022Читати номер