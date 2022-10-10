Масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із інтернетом та зв'язком на Полтавщині

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 749

Масована ракетна атака росіян призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди – мобільним зв'язком у різних регіонах країни. Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.

Наразі й оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку.

Доступ українців до зв'язку – серед пріоритетів держави.

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України. Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів відчутні проблеми з доступністю власне мобільного зв'язку.

Нагадуємо про необхідність зберігати тишу онлайн та не поширювати фото- чи відеоматеріалів із результатами ударів рашистів по об'єктах телеком-інфраструктури.