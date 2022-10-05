Померла вчителька математики, яка викладала у гімназії №16

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 511

Про дату і час не повідомляють

Померла вчителька математики Валентина Антоновська, яка викладала у гімназії №16, протягом 1996-2009 років. Про це повідомляє директор школи Олексій Довбня на сторінці навчального закладу.

— Вчителі, батьки та випускники минулих років Кременчуцька гімназія №16 глибоко сумують з приводу передчасної смерті вчителя математики Антоновської Валентини Петрівни, яка працювала в нашій школі протягом 1996-2009 років.

Від нас пішла чудова Людина, мудрий педагог, доброзичлива колега, надійний друг, професіонал своєї справи.

Вічна пам'ять, царство небесне і співчуття рідним! — йдеться у повідомленні.