У Кременчуці поліцейські розшукують безвісти зниклого Станіслава Вісіча

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 452

3-го вересня чоловік пішов з дому та не повернувся

У Кременчуці відділення поліції №1 розшукує безвісти зниклого Станіслава Анатолійовича Вісіча, який народився 19 листопада 1972 р.

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, чоловік 3-го вересня пішов з дому на вул. Соломії Крушельницької та по сьогоднішній день його місце знаходження невідоме.

Прикмети: 168 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе до плечей, очі блакитні, носить бороду, на голові зліва шрам довжиною 10 см.

Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він знаходиться, зателефонуйте за номером 0974518893 або 102.