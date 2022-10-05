У Кременчуці поліцейські розшукують безвісти зниклого Станіслава Вісіча

У Кременчуці відділення поліції №1 розшукує безвісти зниклого Станіслава Анатолійовича Вісіча, який народився 19 листопада 1972 р.
За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, чоловік 3-го вересня пішов з дому на вул. Соломії Крушельницької та по сьогоднішній день його місце знаходження невідоме.
Прикмети: 168 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русе до плечей, очі блакитні, носить бороду, на голові зліва шрам довжиною 10 см.
Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він знаходиться, зателефонуйте за номером 0974518893 або 102.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер