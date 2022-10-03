Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили військового з Кременчука Віталія Підпурного

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Полеглого захисника з Кременчуцького району Віталія Підпурного нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Про це стало відомо з Указу Президента №672/2022 від 28 вересня.

Головного сержанта Віталія Підпурного посмертно відзначили орденом за особисту мужність і самовідданість під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку.

До початку російсько-української війни Віталій Якович працював у СТОВ «Придніпровський край» токарем, а 12 березня 2022 року добровольцем пішов захищати Україну та мир і спокій в наших домівках. Проходив службу в Чернігівській області, у складі 24 прикордонного загону, а з липня боронив рубежі Донецької області. Загинув 17 липня в районі Мар'їнки. Залишилася дружина, син та старенька мама.