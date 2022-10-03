Велоспортсмени з Кременчука змагалися у Відкритому чемпіонаті Кропивницького

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 280

Бажаємо спортсменам подальших успіхів у спортивній боротьбі,а також дякуємо батькам за підтримку спортсменів

Кременчуцькі спортсмени взяли участь у Відкритому чемпіонаті Кропивницького з велокросу. Змагання проходили 16-18 вересня у якому взяли участь спортсмени з 6 областей України. Кременчук представили вихованці КДЮСШ «Авангард» та Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного.

- Злива не завадила учасникам виявляти свої бійцівські якості у волі до перемоги. У деяких учасників від бруду навіть не крутилися колеса. Наразі гонщики готуються до чемпіонату України, який відбудеться на початку листопада, - розповів Телеграфу тренер спортсменів Юрій Мітяй.

Яценко Дар'я, Троян Катерина, Лемещенко Євген, Смірнов Данило, Троян Максим та Капітонов Назарій взяли участь у перегонах. Останні не пасли задніх та вибороли срібні медалі у естафетах, а Дар'я ще й бронзу у груповій гонці.

Бажаємо спортсменам подальших успіхів у спортивній боротьбі,а також дякуємо батькам за підтримку спортсменів.