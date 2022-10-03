Велоспортсмени з Кременчука змагалися у Відкритому чемпіонаті Кропивницького

Бажаємо спортсменам подальших успіхів у спортивній боротьбі,а також дякуємо батькам за підтримку спортсменів
Кременчуцькі спортсмени взяли участь у Відкритому чемпіонаті Кропивницького з велокросу. Змагання проходили 16-18 вересня у якому взяли участь спортсмени з 6 областей України. Кременчук представили вихованці КДЮСШ «Авангард» та Кременчуцького спортивного ліцею ім. Піддубного.
Яценко Дар'я, Троян Катерина, Лемещенко Євген, Смірнов Данило, Троян Максим та Капітонов Назарій взяли участь у перегонах. Останні не пасли задніх та вибороли срібні медалі у естафетах, а Дар'я ще й бронзу у груповій гонці.
Бажаємо спортсменам подальших успіхів у спортивній боротьбі,а також дякуємо батькам за підтримку спортсменів.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер