Педколедж провів для кременчужан спортивні тренування та флешмоб

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У спортивному заході взяли участь 26 дітей мікрорайону та їх батьки

Викладачі і студенти спеціальності «Середня освіта (Фізична культура)» Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» (колишній педколедж) долучилися до соціального проєкту «Активні парки», що входить у загальнонаціональну програму Президента України Володимира Зеленського «Здорова Україна». Про це ТЪ повідомила директорка закладу Леся Крупіна. Головна мета цього закладу – зробити спорт доступним для всіх.

У межах проєкту 1 жовтня До Дня працівника освіти викладачі і студенти провели спортивний захід для мешканців мікрорайону поблизу дитячого садка №41 (вулиця Свободи, 156). У програмі заходу: руханка, стретчинг під музику, стронг-тренування, робота на тренажерах, пампінг-тренування з фітнес-резинками, рухливі ігри, естафети, загальний флешмоб.

У рухових активностях взяли участь 26 дітей мікрорайону та їх батьки.

- Подяка жителів, батьків за активне дозвілля, зацікавленість дітей – це найголовніше для вчителя! - стверджують педагоги.