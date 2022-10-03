Які елементи коду можна побачити та прочитати на стінописі у Кременчуці

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Кожен може відсканувати QR-код та зануритися в минуле

В останній день вересня у Кременчуці офіційно відкрили стінопис із серії «Легенди Кременчука». Мурал розміщений на фасаді Кременчуцької міської публічної бібліотеки по вулиці Соборній. Над роботою працювали кременчуцькі художники Оксана Бойко та Микола Степаненко. Завдяки QR-коду на фасаді бібліотеки кожен зможе прочитати статтю про екскурс у минуле «Легендами Кременчука».

Придивляючись до стінопису й розглядаючи кожну його деталь можна прочитати своєрідний код Кременчука. Наприклад, фортеця, яку описували у легендах. Фортецю візуалізували і вперше відтворили на даному артоб'єкті. Тут не даремно зображений камінь з написом «Salamander Fortes Kremencuk». Саме він, за словами художниці Оксани Бойко, є на картах відомого французького інженера та картографа Гійома Левассера де Боплана.

- Такий підпис спеціально тут для того, щоб і гості, і наші містяни запам’ятали, як називали цю фортецю. А називали її через те, що турки, які ставали тут облогою, палили її по кілька діб, а вона не згорала. Козаки боролися і все одно фортеця стояла непорушно, - розповіла Оксана Бойко.

Поруч розміщений козак Кремінь, який зміг стати заможним завдяки скарбу, який знайшов. Козак вдягнений у сорочку із решетилівською вишивкою, у червоному жупані, де серед позолоти вигаптувані козацькі барокові малюнки і навіть вписана щука.

Посеред керамічного посуду – Опішнянська кераміка. Є дерев’яна церква часів козацтва, яку раніше будували без жодного цвяха.

Ліворуч на стінописі зображений період Київської Русі, коли їздили на галерах та чайках, під вітрилами Дажбога. Один з елементів - легенда про створення Кременчука та відомі слова «Кремінь! Чув?»...коли «стрімкими хвилями Дніпра пропливали цілі каравани човнів від Києва до Чорного моря. Стерновий помітивши гранітні пороги вигукував: «Кремінь!», а другий відповідав «Чув!». Згодом ці слова «Кремінь! Чув!» злились у назву нашої місцевості.

Оксана Бойко розповіла, що найскладніше було передавати верхній напис «Легенди Кременчука». У ньому не просто шрифт, а розроблений шрифт з козацьких літописів.

Митці анонсували продовження муралу на іншій стороні фасаду бібліотеки. Новий малюнок вбиратиме у себе прообрази чумаків, легендарного місцевого лелеку Гришу, собор, трамвай, підводний човен. Центральним елементом буде візуалізація слів з пісні «Пливе щука з Кременчука».