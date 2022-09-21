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У Кременчуцькій РВА привітали християн зі святом та розповіли про ситуацію у районі

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 249

 

Сьогодні християни святкують Різдво Пресвятої Богородиці

Свій ранковий брифінг заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко розпочав з привітання християн з великим церковним святом — Різдвом Пресвятої Богородиці.

Далі він розповів про оперативну ситуацію у районі за минулий день.

Вчора громадяни 3 рази викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо усіх них складені адмінпротоколи про вчинення домашнього насильства. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнуто 2-х водіїв. Одного громадянина поліцейські затримали за розповсюдження наркотичних речовин. Щодо нього порушене кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

Рятувальники ДСНС вчора двічі виїжджали за викликами про пожежі, але обидва виклики виявилися хибними.

Відповідаючи на питання щодо ситуації із захворюванням на COVID-19 Артем Даценко пояснив, що наразі спостерігається ріст цього захворювання у громадах району. У зв’язку з цим, на території Горішньоплавнівської міської територіальної громади з 20 вересня відновили масковий режим.

— Відповідні служби спостерігають за рівнем захворювання і якщо будуть досягнуті визначені відповідними документами показники, то районна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій прийме рішення та рекомендує тим громадам, де є значне зростання захворювання, також ввести певні обмеження, зокрема і масковий режим, — зазначив Артем Даценко.



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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Covid 19 поліція
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