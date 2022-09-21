«Ласкаво просимо до пекла»: Укрпошта випустила конверт з російським диктатором

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Укрпошта 20 вересня випустила маркований художній конверт «Ласкаво просимо до пекла», на якому зображений найбільший ворог України – російський диктатор путін – в день, коли мужні українські воїни знищать окупантів і прийдуть нищити його. Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

На конверті зображено ескіз, який Роман Чалий створив в рамках конкурсу для поштової марки «Доброго вечора, ми з України». Тоді українці саме за ідею зобразити момент, коли російський диктатор зустрічається з українським воїном ЗСУ, віддали 200 тис. голосів. Цього не вистачило для перемоги в конкурсі на ескіз марки, але було достатньо щоб доповнити філателістичну серію воєнного часу ще одним конвертом.

— Сподіваємося, цей конверт як і свого часу марка «Русскій воєнний корабль, іді…» буде пророчим, і дуже скоро ми почуємо гарні новини. Тож чим більше людей, купуючи конверт, повторить його назву і спрямує побажання в адресу найбільшого ворога України, тим більше шансів, що колективне бажання матеріалізується. Звичайно, за допомогою наших військових, дипломатів та союзників України в усьому світі, — прокоментували в Укрпошті.

Одночасно з випуском конверта Укрпошта вводить в обіг нову поштову марку із тризубом і номіналом «U» для друку на конвертах і картках, яка заміняє собою марку із контуром карти України й літерою «V», спаплюженою ворогом.

Тираж конверта — 1 млн примірників. Вартість одного конверту — 15 грн. Конверти доступні для замовлення онлайн — в поштовому маркеті Укрпошти, а також в усіх відділеннях поштового зв’язку.