Жителі Полтавщини допомагають виготовляти автівки для наших захисників

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Це командний пункт «ЩИТ-бус Т5» та пункт спостереження «ЩИТ-пікап»

Жителі Полтавщини допомагають виготовляти автівки для наших захисників «ЩИТ-бус Т5» та «ЩИТ-пікап». Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.

Мобільний командний пункт «ЩИТ-бус Т5» створений на базі мікроавтобуса Volswagen Transporter T5. Він має акумулятори живлення, вежу мобільного спостереження та широкий екран, на який виводиться картинка з відеокамери.

Мобільний пункт спостереження «ЩИТ-пікап» створили на базі пікапа Tuoyota Hilux.

За словами Дмитра Луніна, проєкт переобладнання мікроавтобусів та пікапів під мобільні командні пункти започаткований Героєм України, командиром військової частини А0563, полковником Денисом Диким.

У його реалізації сприяє депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Активно допомагають у виготовленні авто і благодійні фонди, і бізнес Полтавщини, і наші військові.

- Нам презентували зразки авто «ЩИТ-бус Т5» та «ЩИТ-пікап». Наразі виготовлено 9 таких автомобілей, які вже передано нашим бійцям, – додав Дмитро Лунін.

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