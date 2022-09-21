Жителі Полтавщини допомагають виготовляти автівки для наших захисників «ЩИТ-бус Т5» та «ЩИТ-пікап». Про це повідомив Дмитро Лунін, начальник Полтавської обласної військової адміністрації.
Мобільний командний пункт «ЩИТ-бус Т5» створений на базі мікроавтобуса Volswagen Transporter T5. Він має акумулятори живлення, вежу мобільного спостереження та широкий екран, на який виводиться картинка з відеокамери.
Мобільний пункт спостереження «ЩИТ-пікап» створили на базі пікапа Tuoyota Hilux.
За словами Дмитра Луніна, проєкт переобладнання мікроавтобусів та пікапів під мобільні командні пункти започаткований Героєм України, командиром військової частини А0563, полковником Денисом Диким.
У його реалізації сприяє депутат Полтавської обласної ради Олексій Матюшенко. Активно допомагають у виготовленні авто і благодійні фонди, і бізнес Полтавщини, і наші військові.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер