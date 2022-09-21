У Кременчуці дітей запрошують на бібліочелендж «На повітряній кулі до цікавого світу»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 147

До Всеукраїнського дня бібліотек відділ обслуговування дітей 21 вересня о 15.00 запрошує усіх охочих відвідати бібліочелендж «На повітряній кулі до цікавого світу». Про це інформує Кременчуцька міська публічна бібліотека.

Книжкова інсталяція, яка виготовлена у вигляді «повітряної кулі» та «кошика мандрівника», дозволить учасникам бібліочеленджу знайти відповіді на питання за різними галузями знань.

У трьох торбинках-баластах (розміщених на «кошику мандрівника») знаходяться питання, різні за тематикою та складністю. Кожен блок запитань має свою вагу. Кожна правильна відповідь дає можливість набрати вагу, яка дозволить дитині спробувати злетіти на повітряній кулі.

Учасник може перевірити правильність своїх відповідей, звернувшись до книжкової виставки, розташованої поруч.

Під час презентації бібліочеленджу відбудеться нагородження переможців та учасників всеукраїнського конкурсу «Конституція для всіх і великих і малих».

На захід приходьте за адресою вул. Європейська, 66/13.