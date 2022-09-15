17 вересня в Україні відбудеться «Всесвітній день прибирання»

У суботу, 17 вересня, Україна разом зі 191 країною світу приєднається до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day». Цього року повномасштабна війна внесла свої корективи у проведення події, але українці адаптувалися та знайшли вихід, як зробити прибирання на локаціях безпечним.
Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації з посиланням на ГО «Let's Do it, Ukraine».
Цьогоріч адреси локацій на «Всесвітній день прибирання» не розголошуються організаторами з міркувань безпеки. Тому, якщо ви хочете приєднатись до традиційних прибирань на локаціях, точну адресу місця збору, а також план роботи, потрібно запитати у координатора міста/області/району.
Також організатори з ГО «Let's Do it, Ukraine» просять попередньо переглянути інструктаж з протимінної безпеки «Основи мінно-вибухової справи. Безпека цивільних громадян» тут і тут, адже в умовах повномасштабної війни, це важливо знати кожному.
Як взяти участь?
Раніше ми писали, що жителів Кременчуччини запрошують до цифрового прибирання своїх гаджетів.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер