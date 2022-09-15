17 вересня в Україні відбудеться «Всесвітній день прибирання»

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 182

Як жителям Кременчуцького району взяти участь у прибиранні своїх населених пунктів

У суботу, 17 вересня, Україна разом зі 191 країною світу приєднається до Всесвітнього дня прибирання «World Cleanup Day». Цього року повномасштабна війна внесла свої корективи у проведення події, але українці адаптувалися та знайшли вихід, як зробити прибирання на локаціях безпечним.

Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації з посиланням на ГО «Let's Do it, Ukraine».

Цьогоріч адреси локацій на «Всесвітній день прибирання» не розголошуються організаторами з міркувань безпеки. Тому, якщо ви хочете приєднатись до традиційних прибирань на локаціях, точну адресу місця збору, а також план роботи, потрібно запитати у координатора міста/області/району.

- Важливо! Задля забезпечення безпеки громадян та учасників просимо не розголошувати адресу локації до моменту завершення події! - наголосили в Полтавській ОВА.

Також організатори з ГО «Let's Do it, Ukraine» просять попередньо переглянути інструктаж з протимінної безпеки «Основи мінно-вибухової справи. Безпека цивільних громадян» тут і тут, адже в умовах повномасштабної війни, це важливо знати кожному.

Як взяти участь?

Отримайте контакти координатора по своєму населеному пункту та місце збору у Тетяни Сушко, координаторки Полтавської області: +38 068 747 71 42, poshta.tatyana@gmail.com. Реєструйте свої результати участі у «Всесвітньому дні прибирання» за посиланням до 25 вересня 2022 року включно.

Опублікуйте фото своєї участі у прибиранні та локацій «ДО» і «ПІСЛЯ» в соціальних мережах, відмітьте організаторів у facebook і instagram з хештегами: #worldcleanupday #letsdoitukraine #всесвітнійденьприбирання.

Раніше ми писали, що жителів Кременчуччини запрошують до цифрового прибирання своїх гаджетів.