Кременчуцькі військові поповнили бюджет міста на 350 млн гривень

Загалом бюджет Полтавщини виконується переважно завдяки ренті на видобування та податках з зарплат військових
Бюджет Полтавщини станом на вересень 2022 року виконується на 104 %, розповів під час брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Бюджетні показники виконуються завдяки надходженням від видобувної промисловості (сплата ренти) та надходженням податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).
Він зазначив, що найбільші податки надходять від військових: коштом збільшення зарплати військових бюджет Полтави отримав 500 млн гривень, Кременчука - 350 млн гривень.
Лунін також закликав громади та органи місцевого самоврядування направляти на потреби військових.
Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», днями Міністерство фінансів України надіслало листи з проєктом місцевих бюджетів на 2023 рік. У ньому йдеться, що в наступному році може бути скасоване оподаткуванням ПДФО грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям. Звертаю увагу Верховної Ради, народних депутатів, МФУ на потребу переглянути цей крок та не забирати з місцевого бюджету ПДФО військових принаймні на час воєнного стану. Ці кошти перекривають дефіцит місцевого бюджету й дають можливість громадам надалі інвестувати їх в обороноздатність громади, підрозділів тероборони, підтримувати захисників та тримати додаткове навантаження, пов'язане з війною. У зв'язку з цим голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький звертається до уряду, висловлюючи не тільки свою особисту позицію, а й позицію голів територіальних громад Полтавщини – ПДФО від зарплат військових мають, як зараз, залишатися на місцях та підтримувати місцеві бюджети.
Надходження до місцевих бюджетів можуть різко скоротитися через відмову від ПДФО на військових
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер