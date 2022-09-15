Кременчуцькі військові поповнили бюджет міста на 350 млн гривень

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Загалом бюджет Полтавщини виконується переважно завдяки ренті на видобування та податках з зарплат військових

Бюджет Полтавщини станом на вересень 2022 року виконується на 104 %, розповів під час брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«На диво, але бюджет області нормально виконується. Малий та середній бізнес працює, з великим бізнесом ситуація гірша», - сказав Дмитро Лунін.

Бюджетні показники виконуються завдяки надходженням від видобувної промисловості (сплата ренти) та надходженням податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Він зазначив, що найбільші податки надходять від військових: коштом збільшення зарплати військових бюджет Полтави отримав 500 млн гривень, Кременчука - 350 млн гривень.

Лунін також закликав громади та органи місцевого самоврядування направляти на потреби військових.

Як раніше повідомляв «Кременчуцький ТелеграфЪ», днями Міністерство фінансів України надіслало листи з проєктом місцевих бюджетів на 2023 рік. У ньому йдеться, що в наступному році може бути скасоване оподаткуванням ПДФО грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям. Звертаю увагу Верховної Ради, народних депутатів, МФУ на потребу переглянути цей крок та не забирати з місцевого бюджету ПДФО військових принаймні на час воєнного стану. Ці кошти перекривають дефіцит місцевого бюджету й дають можливість громадам надалі інвестувати їх в обороноздатність громади, підрозділів тероборони, підтримувати захисників та тримати додаткове навантаження, пов'язане з війною. У зв'язку з цим голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький звертається до уряду, висловлюючи не тільки свою особисту позицію, а й позицію голів територіальних громад Полтавщини – ПДФО від зарплат військових мають, як зараз, залишатися на місцях та підтримувати місцеві бюджети.

Надходження до місцевих бюджетів можуть різко скоротитися через відмову від ПДФО на військових