Як отримати COVID-сертифікат за кордоном

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 72

Усі, хто вакцинувався проти COVID-19 за кордоном, мають отримати офіційну довідку про це у пункті щеплення. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.

На основі такої довідки в Україні можна отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Для цього потрібно:

звернутися до сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення;

показати лікарю офіційну довідку, яка підтверджує факт отримання однієї чи двох доз вакцини, зроблених за межами України;

на підставі довідки лікар внесе медичний запис до електронної системи охорони здоров’я);

після цього лікар роздрукує паперове Міжнародне свідоцтво про

вакцинацію (якщо було зроблено два щеплення).

Чи можна згенерувати COVID-сертифікат в «Дії»

Наразі це неможливо. Довідка про щеплення, отримана за кордоном, поки що не дає можливості отримати електронний сертифікат. За його відсутності рекомендується користуватися паперовим Міжнародним свідоцтвом про вакцинацію.

Нагадуємо, що робити, якщо після щеплення бустерною дозою не оновився COVID-сертифікат.

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