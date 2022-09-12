Як отримати COVID-сертифікат за кордоном

Усі, хто вакцинувався проти COVID-19 за кордоном, мають отримати офіційну довідку про це у пункті щеплення. Про це повідомили у Національній службі здоров'я України.
На основі такої довідки в Україні можна отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію.
Для цього потрібно:
Чи можна згенерувати COVID-сертифікат в «Дії»
Наразі це неможливо. Довідка про щеплення, отримана за кордоном, поки що не дає можливості отримати електронний сертифікат. За його відсутності рекомендується користуватися паперовим Міжнародним свідоцтвом про вакцинацію.
Нагадуємо, що робити, якщо після щеплення бустерною дозою не оновився COVID-сертифікат.
Також нещодавно ми писали, скільки має відображатися цифровий COVID-сертифікат у «Дії».
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер