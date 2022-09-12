Звернення голови РВА та ситуація на Кременчуччині: ракетні обстріли, п’яні водії та наркозлочини

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулі вихідні була неспокійною, хоча й контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів не трапилось. Проте, протягом вихідних днів часто звучали сигнали повітряної тривоги, а вчора ввечері поблизу Кременчука ППО ЗСУ збила дві ворожі ракети.
Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Він нагадав, що внаслідок ракетних ударів по інфраструктурним об’єктам в деяких регіонах Україні виникли перебої з електропостачанням, зокрема і в деяких громадах Кременчуцького району. Станом на ранок в усіх громадах електропостачання відновлено.
За його словами, громадяни за вихідні дні 12 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо двох з них поліцейські склали адмінпротоколи про скоєння домашнього насильства.
А за керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнуто 6 водіїв. Нагадаємо, що окрім сплати великого за розміром штрафу їх автівки під час воєнного стану можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.
За розповсюдження наркотичних речовин поліцейські затримали 4 громадян. Щодо них порушені кримінальні провадження за ст.309 ККУ.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер