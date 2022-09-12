Звернення голови РВА та ситуація на Кременчуччині: ракетні обстріли, п’яні водії та наркозлочини

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 389

Ситуація у Кременчуцькому районі за минулі вихідні була неспокійною, хоча й контрольованою. Надзвичайних подій та резонансних злочинів не трапилось. Проте, протягом вихідних днів часто звучали сигнали повітряної тривоги, а вчора ввечері поблизу Кременчука ППО ЗСУ збила дві ворожі ракети.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— На 200-й день повномасштабного вторгнення ворог посилив ракетні обстріли. Вчора о 19.55 кременчужани чули звуки вибухів. За даними Генштабу ЗСУ росіяни випустили по Україні 11 ракет, 9 з яких були збиті силами нашої ППО. Дві з цих ракет збили на межі Полтавської та Кіровоградської областей. Це свідчить про можливості нашої ППО, мужність та професіоналізм наших захисників, — зазначив Олег Лєднік.

Він нагадав, що внаслідок ракетних ударів по інфраструктурним об’єктам в деяких регіонах Україні виникли перебої з електропостачанням, зокрема і в деяких громадах Кременчуцького району. Станом на ранок в усіх громадах електропостачання відновлено.

— Дорогі мешканці Кременчуцького району! Під час повітряних тривог зазвичай активізуються користувачі соціальних мереж. Одні обурюються, що влада не дає повної інформації, інші, невдоволені тим, що дає зайву інформацію. Нагадую, що органи влади можуть надавати лишу ту інформацію, яка погоджена з Генштабом ЗСУ, щоб не зашкодити нашим військовим. Якщо виникне нагальна потреба, то тоді ми потрібну інформацію оприлюднимо негайно. Якщо ж реальної загрози немає, то не варто піддаватися паніці та розповсюджувати неперевірені чутки, допомагаючи ворогу. Вони дуже добре відслідковують наші соцмережі. Будьте пильними й давайте разом працювати на перемогу! — звернувся Олег Лєднік до жителів району.

За його словами, громадяни за вихідні дні 12 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо двох з них поліцейські склали адмінпротоколи про скоєння домашнього насильства.

А за керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП притягнуто 6 водіїв. Нагадаємо, що окрім сплати великого за розміром штрафу їх автівки під час воєнного стану можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.

За розповсюдження наркотичних речовин поліцейські затримали 4 громадян. Щодо них порушені кримінальні провадження за ст.309 ККУ.