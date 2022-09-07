На Полтавщині 60% шкіл мають укриття та обладнані Wi-Fi, - ОВА

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В області 60% шкіл мають укриття, обладнані Wi-Fi. Про це повідомили у Полтавській ОВА.

За їх даними, швидкісним інтернетом школи забезпечують у межах всеукраїнської ініціативи «Wi-Fi в укриттях», яку запустили Мінцифра спільно з МОН та інтернет-провайдерами».

За його словами, з початку дії проєкту заявки подали понад 250 шкіл регіону, із них уже провели інтернет в укриття 53 школи.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, Кременчук затримався із підготовкою шкіл на відміну від інших громад області.

Нагадаємо, напередодні 1 вересня міський голова Віталій Малецький пообіцяв начальнику Полтавської обласної військової адміністрації Дмитру Луніну підготувати укриття в усіх школах, де це можливо, протягом вересня. Кошти вже знайшли принаймні для 17 шкіл.