На Полтавщині 60% шкіл мають укриття та обладнані Wi-Fi, - ОВА

В області 60% шкіл мають укриття, обладнані Wi-Fi. Про це повідомили у Полтавській ОВА.
За їх даними, швидкісним інтернетом школи забезпечують у межах всеукраїнської ініціативи «Wi-Fi в укриттях», яку запустили Мінцифра спільно з МОН та інтернет-провайдерами».
За його словами, з початку дії проєкту заявки подали понад 250 шкіл регіону, із них уже провели інтернет в укриття 53 школи.
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, Кременчук затримався із підготовкою шкіл на відміну від інших громад області.
Нагадаємо, напередодні 1 вересня міський голова Віталій Малецький пообіцяв начальнику Полтавської обласної військової адміністрації Дмитру Луніну підготувати укриття в усіх школах, де це можливо, протягом вересня. Кошти вже знайшли принаймні для 17 шкіл.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер