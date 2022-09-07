Нацбанк пропонує суттєво збільшити суму компенсації за ДТП – автоцивілка значно подорожчає

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 116

Протягом 6-7 років страхові суми компенсацій за ДТП зростуть у десятки разів

Днями у НБУ запропонували законопроєкт, який має реформувати ринок ОСЦПВ в Україні. Згідно з новою ініціативою Нацбанку, в Україні суттєво зросте компенсація за шкоду майну та за шкоду здоров’ю.

Головна мета нового законопроєкту – підвищення рівня захисту постраждалих у ДТП, а також покращення та приведення законодавства відповідно до норм ЄС. Ініціатива Нацбанку ґрунтується на директиві ЄС Motor Insurance 2009/103/ЄС.

Серед іншого новий законопроєкт передбачає:

збільшення страхових сум протягом 6-7 років до 1,3 млн євро (зараз 160 000 грн) за пошкодження авто та до 6,45 млн євро за постраждалих чи загиблих людей (зараз 320 000 грн);

тепер пряме врегулювання страхових випадків буде обов’язковим (постраждалий зможе розв'язувати питання щодо врегулювання страхових виплат через свою страхову компанію);

вільніше ціноутворення для страхових компаній.

Отже, у разі ухвалення законопроєкту протягом 6-7 років страхові суми компенсацій за ДТП зростуть у десятки разів. Відповідно, так само може подорожчати й автоцивілка для водіїв.