Нацбанк пропонує суттєво збільшити суму компенсації за ДТП – автоцивілка значно подорожчає

Днями у НБУ запропонували законопроєкт, який має реформувати ринок ОСЦПВ в Україні. Згідно з новою ініціативою Нацбанку, в Україні суттєво зросте компенсація за шкоду майну та за шкоду здоров’ю.
Головна мета нового законопроєкту – підвищення рівня захисту постраждалих у ДТП, а також покращення та приведення законодавства відповідно до норм ЄС. Ініціатива Нацбанку ґрунтується на директиві ЄС Motor Insurance 2009/103/ЄС.
Серед іншого новий законопроєкт передбачає:
Отже, у разі ухвалення законопроєкту протягом 6-7 років страхові суми компенсацій за ДТП зростуть у десятки разів. Відповідно, так само може подорожчати й автоцивілка для водіїв.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер