У якому випадку дорослі мають право отримувати аліменти

Право на утримання мають як чоловік, так і дружина незалежно від їх матеріального становища та наявності роботи
Загальна суспільна думка має хибне твердження – начебто на аліменти можуть претендувати тільки діти. Але насправді, відповідно до норм Сімейного кодексу України, розраховувати на фінансове утримання також має право один з подружжя за певних умов.
За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун, претендувати на аліменти може кожен з колишнього подружжя, якщо:
Право на утримання мають як чоловік, так і дружина незалежно від їх матеріального становища та наявності роботи.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер