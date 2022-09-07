У якому випадку дорослі мають право отримувати аліменти

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 81

Право на утримання мають як чоловік, так і дружина незалежно від їх матеріального становища та наявності роботи

Загальна суспільна думка має хибне твердження – начебто на аліменти можуть претендувати тільки діти. Але насправді, відповідно до норм Сімейного кодексу України, розраховувати на фінансове утримання також має право один з подружжя за певних умов.

За словами очільниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини Свистун, претендувати на аліменти може кожен з колишнього подружжя, якщо:

жінка вагітна (цікаво, що кошти, які присуджені дружині під час вагітності, сплачуються після народження дитини без додаткового рішення суду);

один з подружжя, з ким живе дитина, якій не виповнилось 3 роки;

один з подружжя, з ким живе дитина віком до 6 років, яка має вади фізичного або психічного розвитку.

Право на утримання мають як чоловік, так і дружина незалежно від їх матеріального становища та наявності роботи.