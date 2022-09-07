Звуки вибухів, які чули у Кременчуцькому районі, - це ППО

Вчора, 22:27 Переглядів: 1 727

У Кременчуці та Горішніх Плавнях близько 22.00 було чутно звуки сильних вибухів. Особливо — на правобережжі Кременчука та у Горішніх Плавнях.

О 22.15 начальник Полтавської ОВА повідомив, що звуки вибухів, які чутно було в Кременчуцькому районі, — це робота ППО.

Також міський голова Кременчука Віталій Малецький написав у своєму телеграм-каналі, що на території міста Кременчука надзвичайних подій не зафіксовано. Неподалік Кремечука працювало ППО.

— Камера відеоспостереження зафіксувала момент знищення ворожого об’єкту в повітрі неподалік Кременчука, — написав мер Малецький, оприлюднивши відео.