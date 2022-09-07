Звуки вибухів, які чули у Кременчуцькому районі, - це ППО

У Кременчуці та Горішніх Плавнях близько 22.00 було чутно звуки сильних вибухів. Особливо — на правобережжі Кременчука та у Горішніх Плавнях.
О 22.15 начальник Полтавської ОВА повідомив, що звуки вибухів, які чутно було в Кременчуцькому районі, — це робота ППО.
Також міський голова Кременчука Віталій Малецький написав у своєму телеграм-каналі, що на території міста Кременчука надзвичайних подій не зафіксовано. Неподалік Кремечука працювало ППО.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер