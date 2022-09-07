Поліція викрила водія вантажівки бурової компанії з Полтавщини, який вкрав дизельне пальне

На Полтавщині поліція охорони викрила водія вантажівки у крадіжці пального бурової компанії. Під час чергування у Миргородському районі екіпаж Лубенського міжрайонного відділу Управління поліції охорони виявив вантажний автомобіль MAN та легкову автівку ВАЗ, припарковані на узбіччі дороги.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
У правоохоронців це викликало підозру щодо можливої крадіжки пального. Для з’ясування обставин та здійснення необхідних процесуальних дій екіпаж поліції охорони викликав слідчо-оперативну групу Миргородського райвідділу поліції та спеціаліста-криміналіста.
Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, слідчі та оперативники встановили, що каністри з викраденим пальним 54-річний водій вантажівки продав 25-річному місцевому жителю. На місці події слідчі вилучили 160 літрів дизельного пального та гроші, якими водій ВАЗу розрахувався за пальне у каністрах.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер