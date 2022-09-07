Поліція викрила водія вантажівки бурової компанії з Полтавщини, який вкрав дизельне пальне

Сьогодні, 20:28 Переглядів: 216

На Полтавщині поліція охорони викрила водія вантажівки у крадіжці пального бурової компанії. Під час чергування у Миргородському районі екіпаж Лубенського міжрайонного відділу Управління поліції охорони виявив вантажний автомобіль MAN та легкову автівку ВАЗ, припарковані на узбіччі дороги.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

У правоохоронців це викликало підозру щодо можливої крадіжки пального. Для з’ясування обставин та здійснення необхідних процесуальних дій екіпаж поліції охорони викликав слідчо-оперативну групу Миргородського райвідділу поліції та спеціаліста-криміналіста.

Як повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, слідчі та оперативники встановили, що каністри з викраденим пальним 54-річний водій вантажівки продав 25-річному місцевому жителю. На місці події слідчі вилучили 160 літрів дизельного пального та гроші, якими водій ВАЗу розрахувався за пальне у каністрах.

— За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчий підрозділ Миргородського райвідділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. У рамках відкритого провадження тривають слідчі дії, — йдеться у повідомленні.