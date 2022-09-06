50 000 російських військових ліквідували в Україні
Сьогодні, 09:03
Переглядів: 147
Це більше за армію білорусі
З початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України ліквідували понад 50 000 загарбників. Протягом останньої доби українські захисники знищили 350 окупантів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 6.09 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 50150 (+350) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2077 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4484 (+25) од,
- артилерійських систем – 1179 (+22) од,
- РСЗВ — 296296 (+2) од,
- засоби ППО - 156 (+0) од,
- літаків – 236 (+0) од,
- гелікоптерів – 207 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 876 (+9),
- крилаті ракети - 209 (+4),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 (+19) од,
- спеціальна техніка - 109 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.