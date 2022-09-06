На Полтавщині закінчили ремонт дороги в яку влучила російська ракета

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У Миргородському районі завершили ремонт дороги, куди 24 серпня влучила російська ракета. Ракета зруйнувала частину дороги у Великобагачанській громаді, яка вела до села Широка Долина. Ремонтні роботи розпочали 27 серпня після того, як місце оглянули військові та правоохоронці. За цей час працювало 5-8 машин, вдалося засипати котлован використавши 45-50 тонн піщано-щебеневої суміші, а також облаштувати територію — видаливши обгоріли дерева.

— Силами громади та села засипали ґрунтом яму, обрізали обгорілі дерева. За кошти з аварійного Обласного фонду підрядники Агентства місцевих доріг провели улаштування основи дорожнього одягу та відновили асфальтобетонне покриття, — повідомило Агентство місцевих доріг Полтавської області.