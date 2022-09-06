Британська Академія шоколаду присудила кременчужанам бронзу за їхню молочну плитку

Кременчуцький виробник «Мистецтво шоколаду Meetty» отримав бронзу від британської Академії шоколаду. Про це йдеться на сторінці шоколадарів у фейсбуці.
Кременчужани отримали нагороду за молочний шоколад з малиною.
Судді визначили таке:
Milk chocolate with raspberry – Bronze 2022.
Interesting colour and very distinct flavour. The raspberries maintain their tartness against the cooked banana notes and milky element. While the melt is still a little challenging, the overall effect is quite comforting in a milk chocolate bar.
Переклад наступний:
Молочний шоколад з малиною – бронза 2022
Цікавий колір і дуже виразний смак. Малина зберігає свою терпкість на фоні бананових нот і молочного елементу. Незважаючи на те, що розтопити все ще трохи складно, загальний ефект у плитці молочного шоколаду цілком задовільний.
Нагадаємо, що кременчуцький шоколад Meetty у 2020 році завоював срібло від Академії шоколаду в Лондоні за темну плитку з трояндою та виноградом.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер