Британська Академія шоколаду присудила кременчужанам бронзу за їхню молочну плитку

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 73

Кременчуцький виробник «Мистецтво шоколаду Meetty» отримав бронзу від британської Академії шоколаду . Про це йдеться на сторінці шоколадарів у фейсбуці.

Кременчужани отримали нагороду за молочний шоколад з малиною.

Судді визначили таке:

Milk chocolate with raspberry – Bronze 2022. Interesting colour and very distinct flavour. The raspberries maintain their tartness against the cooked banana notes and milky element. While the melt is still a little challenging, the overall effect is quite comforting in a milk chocolate bar.

Переклад наступний:

Молочний шоколад з малиною – бронза 2022 Цікавий колір і дуже виразний смак. Малина зберігає свою терпкість на фоні бананових нот і молочного елементу. Незважаючи на те, що розтопити все ще трохи складно, загальний ефект у плитці молочного шоколаду цілком задовільний.

Нагадаємо, що кременчуцький шоколад Meetty у 2020 році завоював срібло від Академії шоколаду в Лондоні за темну плитку з трояндою та виноградом.