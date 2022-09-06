Фантастична комедія "СТАНЦІЯ" від Театру комедії "МО"

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 42

Цієї суботи в Театрі комедії "МО" буде трохи позитиву й філософських роздумів від дівчат зі "Станції"))

Сила бажань і фантазії, про які власне і йдеться у виставі, робить свою справу, тому всі, хто хотів побачити фантастичну комедію "СТАНЦІЯ" - ви зможете це зробити 10 вересня о 18:00 в театрі комедії МО.

❗Традиційно #граємо_допомагаємо - частину коштів від продажу квитків перераховуємо у Благодійний фонд ПриватБанку "Допомагати просто" на Допомогу шпиталям та медзакладам України❗

Ціна квитка 200 грн, замовлення за тел. 097-933-11-33 або пишіть в особисті повідомлення.

P.S. Захід відбудеться з дотриманням правил безпеки, під час тривоги спускаємось у бомбосховище