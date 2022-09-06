Сьогодні у Горішніх Плавнях лунатимуть вибухи з Редутів

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 343

Сьогодні, 6 вересня, у Горішніх Плавнях лунатимуть вибухи з Редутів. Про це повідомили у пресслужбі ВП «Редутський Кар'єр».

З 12.00 до 16.00 у кар'єрі ВП «Редутський Кар'єр» проводитимуться контрольовані вибухові роботи з метою виробництва щебеневої продукції.

Зберігайте спокій!

Також сьогодні о 12.00 у кар'єрі Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи, а також у кар’єрі «Кварц» проводитиметься технічний вибух.