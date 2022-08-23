Козацькі назви вулиць та провулків, які з'явилися у Кременчуці

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 415

Нові назви для 27 вулиць та провулків затвердили 12 липня на пленарному засіданні 16 сесії Кременчуцької міської ради. Всього у Кременчуці в межах процесу деколонізації планують перейменувати 136 вулиць і провулків.

Регіональний представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олег Пустовгар підготував матеріал про козацькі назви вулиць Кременчука, які з'явилися в рамках дерусифікації.