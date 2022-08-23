Албанія допоможе відновити школи у Харкові

20 серпня Україну відвідав мер Тірани Еріон Валіай, про що повідомив на своїй Facebook-сторінці. Під час візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та мером столиці Віталієм Кличком.
Володимир Зеленський висловив свою вдячність за незмінну підтримку з боку Албанії у Раді Безпеки ООН, надане житло для біженців у Тірані та іншу допомогу.
Пан Валіай пообіцяв і надалі підтримувати українців:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер