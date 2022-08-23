Албанія допоможе відновити школи у Харкові

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Про це заявив мер Тірани Еріон Валіай під час зустрічі з президентом України, що відбулася в Києві

20 серпня Україну відвідав мер Тірани Еріон Валіай, про що повідомив на своїй Facebook-сторінці. Під час візиту він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та мером столиці Віталієм Кличком.

Володимир Зеленський висловив свою вдячність за незмінну підтримку з боку Албанії у Раді Безпеки ООН, надане житло для біженців у Тірані та іншу допомогу.

Пан Валіай пообіцяв і надалі підтримувати українців:

- Тірана та Харків - міста побратими. Ми зобов'язані відбудувати там школи та внести свій досвід у відновлення України.