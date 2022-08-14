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Кременчуцький ЦНАП відновив надання низки послуг (перелік)

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 315

 Послуги надаються частково, за певних умов

З 10 серпня Кременчуцький ЦНАП частково відновив надання таких послуг:

  • Державна реєстрація розірвання шлюбу (за спільною заявою подружжя, яке не має дітей). Послуга надається незалежно від зареєстрованого місця проживання заявника. 
  • Державна реєстрація зміни імені. Послуга надається за умови, що заявник зареєстрований на території Кременчуцької міської територіальної громади.
  • Внесення змін до актових записів цивільного стану»  Умова надання послуги: заявник повинен бути зареєстрований у Кременчуці або тут має бути укладений шлюб.  

Зазначається, що за послугами у сфері реєстрації актів цивільного стану можна звернутися за бажанням або до Кременчуцького ЦНАП, або безпосередньо до органу ДРАЦС.

Крім того, відновлено  надання послуг із реєстрації місця проживання та додано нові, а саме:

  • зняття з реєстрації місця проживання згідно з рішенням суду;
  • зняття з реєстрації місця проживання на підставі свідоцтва про смерть;
  • надання витягу з реєстру територіальної громади (важливо: інформація надається з відомчої інформаційної системи ДМС в межах всієї України);
  • надання інформації про осіб, які задекларували/зареєстрували своє місце проживання (перебування) власнику у належному йому житлі;
  • надання знеособлених даних про кількість осіб, місце проживання (перебування) яких задекларовано/зареєстровано у відповідному житлі заінтересованим органам.

Нагадаємо, всього Кременчуцький ЦНАП надає 555 видів послуг. Ознайомитися з ними можна тут: https://cnap-kremen.gov.ua/

Прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом:

096-097-15-88, 050-255-15-88 або через чат у вайбері

Нагадаємо, у червні Кременчуцький ЦНАП відновив надання послу із земельних питань.

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ЦНАП послуги
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