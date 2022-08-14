Кременчуцький ЦНАП відновив надання низки послуг (перелік)

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З 10 серпня Кременчуцький ЦНАП частково відновив надання таких послуг:

Державна реєстрація розірвання шлюбу (за спільною заявою подружжя, яке не має дітей). Послуга надається незалежно від зареєстрованого місця проживання заявника.

Державна реєстрація зміни імені. Послуга надається за умови, що заявник зареєстрований на території Кременчуцької міської територіальної громади.

Внесення змін до актових записів цивільного стану» Умова надання послуги: заявник повинен бути зареєстрований у Кременчуці або тут має бути укладений шлюб.

Зазначається, що за послугами у сфері реєстрації актів цивільного стану можна звернутися за бажанням або до Кременчуцького ЦНАП, або безпосередньо до органу ДРАЦС.

Крім того, відновлено надання послуг із реєстрації місця проживання та додано нові, а саме:

зняття з реєстрації місця проживання згідно з рішенням суду;

зняття з реєстрації місця проживання на підставі свідоцтва про смерть;

надання витягу з реєстру територіальної громади (важливо: інформація надається з відомчої інформаційної системи ДМС в межах всієї України);

надання інформації про осіб, які задекларували/зареєстрували своє місце проживання (перебування) власнику у належному йому житлі;

надання знеособлених даних про кількість осіб, місце проживання (перебування) яких задекларовано/зареєстровано у відповідному житлі заінтересованим органам.

Нагадаємо, всього Кременчуцький ЦНАП надає 555 видів послуг. Ознайомитися з ними можна тут: https://cnap-kremen.gov.ua/

Прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом:

096-097-15-88, 050-255-15-88 або через чат у вайбері

Нагадаємо, у червні Кременчуцький ЦНАП відновив надання послу із земельних питань.