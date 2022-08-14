Кременчуцький ЦНАП відновив надання низки послуг (перелік)

Послуги надаються частково, за певних умов
З 10 серпня Кременчуцький ЦНАП частково відновив надання таких послуг:
- Державна реєстрація розірвання шлюбу (за спільною заявою подружжя, яке не має дітей). Послуга надається незалежно від зареєстрованого місця проживання заявника.
- Державна реєстрація зміни імені. Послуга надається за умови, що заявник зареєстрований на території Кременчуцької міської територіальної громади.
- Внесення змін до актових записів цивільного стану» Умова надання послуги: заявник повинен бути зареєстрований у Кременчуці або тут має бути укладений шлюб.
Зазначається, що за послугами у сфері реєстрації актів цивільного стану можна звернутися за бажанням або до Кременчуцького ЦНАП, або безпосередньо до органу ДРАЦС.
Крім того, відновлено надання послуг із реєстрації місця проживання та додано нові, а саме:
- зняття з реєстрації місця проживання згідно з рішенням суду;
- зняття з реєстрації місця проживання на підставі свідоцтва про смерть;
- надання витягу з реєстру територіальної громади (важливо: інформація надається з відомчої інформаційної системи ДМС в межах всієї України);
- надання інформації про осіб, які задекларували/зареєстрували своє місце проживання (перебування) власнику у належному йому житлі;
- надання знеособлених даних про кількість осіб, місце проживання (перебування) яких задекларовано/зареєстровано у відповідному житлі заінтересованим органам.
Нагадаємо, всього Кременчуцький ЦНАП надає 555 видів послуг. Ознайомитися з ними можна тут: https://cnap-kremen.gov.ua/
Прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом:
096-097-15-88, 050-255-15-88 або через чат у вайбері
Нагадаємо, у червні Кременчуцький ЦНАП відновив надання послу із земельних питань.