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Кременчуцький ЦНАП відновлює надання послуг із земельних питань

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 123

 Послуги доступні лише на земельні ділянки приватної форми власності

Відсьогодні, 13 червня, Кременчуцький ЦНАП відновлює прийом заяв на послуги із земельних питань. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради, мова йде про послуги з виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру,  та про видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

Зазначається, що такі послуги  доступні лише на земельні ділянки приватної форми власності. 

Увесь перелік послуг доступний за посиланням 

Звернутися можна як до головного офісу, так і до відділів на Молодіжному і в Крюкові.

Нагадаємо, на час воєнного стану в Україні зупинено строки надання адміністративних послуг, тому можуть спостерігатися затримки з надходженням готових результатів.

Прийом відвідувачів здійснюється лише за попереднім записом за телефонами: 096-097-15-88, 050-255-15-88 або за допомогою вайбер чату.  

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ЦНАП земельні ділянки
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