Минулої ночі у Глобино була стрілянина: що ще сталося на Кременчуччині за вихідні дні

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Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За минулу добу громадяни 12 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено 3 адмінпротоколи щодо винних у скоєнні домашнього насильства та ще 4 за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автомобілів любителів випити за кермом. У період воєнного стану їх можуть вилучати на потреби ЗСУ.

За минулу добу ДСНС погасило пожежу у селі Садки – вночі загорівся житловий будинок і його власниця отримала опіки.

Із резонансних подій за вихідні дні можна назвати лише стрільбу із травматичної зброї пізно ввечері 11 червня у місті Глобино.

За інформацією поліції один військовослужбовець з роти охорони військкомату у позаслужбовий час двічі вистрілив у свого співслужбовця з травматичного пістолета. Нібито, таким чином він намагався припинити протиправну поведінку потерпілого, який знаходився у нетверезому стані та вів себе агресивно. Той, хто стріляв, за попередньою інформацією, був тверезий. Що саме сталося між військовослужбовцями, чи була між ними бійка та інші обставини буде з’ясовувати слідство – за фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження за статтею 263 ККУ. Наразі за даним фактом керівництвом Кременчуцького районного ТЦК та СП проводиться службове розслідування та буде надана відповідна оцінка щодо цієї надзвичайної події.