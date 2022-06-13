Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Кременчук, Надзвичайні новини

Минулої ночі у Глобино була стрілянина: що ще сталося на Кременчуччині за вихідні дні

Сьогодні, 10:47 Переглядів: 270

 

У Кременчуцькому районі ситуація стабільна та контрольована

Оперативна ситуація у Кременчуцькому районі залишається спокійною та контрольованою.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

За минулу добу громадяни 12 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Складено 3 адмінпротоколи щодо винних у скоєнні домашнього насильства та ще 4 за статтею 130 КУАП (керування автомобілем у нетверезому стані). Наразі вирішується питання щодо автомобілів любителів випити за кермом. У період воєнного стану їх можуть вилучати на потреби ЗСУ.

За минулу добу ДСНС погасило пожежу у селі Садки – вночі загорівся житловий будинок і його власниця отримала опіки.

Із резонансних подій за вихідні дні можна назвати лише стрільбу із травматичної зброї пізно ввечері 11 червня у місті Глобино.

За інформацією поліції один військовослужбовець з роти охорони військкомату у позаслужбовий час двічі вистрілив у свого співслужбовця з травматичного пістолета. Нібито, таким чином він намагався припинити протиправну поведінку потерпілого, який знаходився у нетверезому стані та вів себе агресивно. Той, хто стріляв, за попередньою інформацією, був тверезий. Що саме сталося між військовослужбовцями, чи була між ними бійка та інші обставини буде з’ясовувати слідство – за фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження за статтею 263 ККУ. Наразі за даним фактом керівництвом Кременчуцького районного ТЦК та СП проводиться службове розслідування та буде надана відповідна оцінка щодо цієї надзвичайної події.

1
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА Глобино стрілянина
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 23 від 9 червня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 22 від 2 червня 2022

№ 21 від 26 травня 2022

№ 20 від 19 травня 2022

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх