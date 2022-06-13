Сьогодні у Кременчуці видаватимуть продуктові набори (вміст)

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 0

Для їх отримання потрібно звернутись на гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук»

Сьогодні, 13 червня, переселенцям, які прибувають у місто, видаватимуть три види продуктових набори, повідомляє Кременчуцька міська рада.

Набір 1: вода - 1,5 л, макарони - 500 г, крупа перлова - 800 г, горох - 1 кг, олiя - 1 л, Bauerntopf (готові обіди) – 2 уп. по 325 г, тушонка яловичина - 300 г, гуляш - 290 г, тушковане м'ясо (в асортименті) - 400 г, хліб - 1 шт..

Набір 2: вода - 1,5 л, макарони - 500 г, крупа перлова - 800 г, горох - 1 кг, олія - 1 л, Bauerntopf (готові обіди) – 2 уп. по 325 г, гуляш - 2 уп. по 290 г, тушонка яловичина – 2 уп. по 300 г, тушковане м'ясо (в асортименті) - 400 г, сухий обід - 1 шт., хліб - 1 шт..

Набір 3: вода - 1,5 л, макарони - 1 кг, крупа перлова - 800 г, горох - 1 кг, олія - 1 л, Bauerntopf (готові обіди) – 2 уп. по 325 г, цукор - 1 кг, гуляш – 2 уп. по 290 г, тушонка яловичина – 2 уп. по 300 г, тушковане м'ясо (в асортименті) - 400 г, сухий обід - 2 шт., хліб - 1 шт.

Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21.

Зазначається, що на ранок 13 червня у Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання Кременчука офіційно зареєстровані 24682 громадянина з територій, де відбуваються бойові дії.